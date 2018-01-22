Новости версия для печати 25 января в театре «Свободное пространство» состоится вечер памяти Владимира Высоцкого В день рождения Владимира Высоцкого театр для детей и молодежи «Свободное пространство» приглашает зрителей на встречу с актерами, посвященную 80-летнему юбилею великого актера, поэта и барда.



Встреча с актерами театра состоится в 18.30 перед началом спектакля «Капитанская дочка» в рамках проекта «Добрый вечер, зритель!». Песни Владимира Семеновича прозвучат в исполнении актеров театра Нонны Исаевой, Юлии Григорьевой, Виктории Саленковой, Ольги Чибисовой, Максима Громова, Юрия Мартюшина, Николая Рожкова.



Попасть на вечер памяти Высоцкого могут зрители, которые приобретут билет на спектакль «Капитанская дочка». Отдельно билеты на проект «Добрый вечер, зритель!» не продаются, сообщает пресс-служба театра.





Орловское Информбюро

22 января 2018 года







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