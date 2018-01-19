Новости версия для печати Следственный комитет: «139 миллионов рублей – лишь «верхушка айсберга» Этой ночью правоохранительными органами был задержан бывший генеральный директор акционерного общества «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев. Его обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.



То, что руководитель предприятия, стопроцентным акционером которого является Орловская область, раздает многомиллионные займы, не могло не насторожить правоохранителей.



А между тем «Орелгортеплоенерго» само едва держалось на плаву. Следователи считают: Дорофеев действовал небескорыстно, и на возврат денег предприятию не рассчитывал вовсе.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Под видом осуществления законной хозяйственной деятельности заключил договоры процентного займа, в том числе с фирмами-однодневками, после чего с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета данных сомнительных организаций были перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей». По факту увода казенных денег бывшего гендиректора и пригласили на очередной допрос в региональное управление СКР, куда он пришел в сопровождении адвоката. А покинул здание Владимир Дорофеев уже под конвоем.



В следственном комитете говорят: не так сложно будет доказать вину Дорофеева, как вернуть деньги в казну. До настоящего времени займы акционерному обществу не возвращены, чем причинен имущественный ущерб «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области. Следствием также отрабатывается деятельность Дорофеева, направленная на совершение других преступлений.



Следователи не исключают, что сумма в 139 миллионов рублей – лишь «верхушка айсберга», и намерены вскрыть другие криминальные эпизоды. Меру пресечения бывшему гендиректору изберет Заводской районный суд.









Иван Суверин

19 января 2018 года







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