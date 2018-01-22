Новости версия для печати Обновленные ступени здания музея Тургенева в Орле начали осыпаться Не успел ремонт закончиться, как появились проблемы. Ступени дома бывшего вице-губернатора Галахова, в котором хранятся мемории писателя, начали разрушаться.



Не успели подписать акт выполненных работ в декабре 2017 года, как проявились первые недочеты. Отремонтированные ступени музея Тургенева дали трещину. На это сразу отреагировало Интернет-сообщество:



«В декабре завершили ремонт музея Тургенева. Все как зря, наверняка, и виновных нет. Можно только предполагать, что внутри ещё хуже, коль даже столь видное место никого не смущает, что начало сразу осыпаться!»



После этого поста в соцсетях подрядчик приехал в Орел. Оценивает степень ущерба. Говорит: камень привезли не тот. Песчаник из Липецкой области оказался предназначенным для внутренней облицовки.

Данила Чулюкин, директор ООО «РСК «Гефест»: «По сертификатам, по документам значилось, что камень для внешних работ, как и положено. Ну, что делать? Будем исправлять. Соответственно обратимся к поставщику и будем менять камень». Московская компания с говорящим названием «Гефест» (а это персонаж древнегреческих мифов - строитель всех зданий на Олимпе), на рынке не новичок. Реконструкция комплекса в Царицыно, ремонт Большого театра: за плечами внушительный портфель историко-культурных заказов. Директор же орловского литературного музея обеспокоена. На только что покрашенном фасаде уже появились подтёки. Подрядчик объясняет это тем, что, возможно, неправильно сделаны свесы, и, опять же, обязазуется переделать.



Объект сложный, признаются строители. Особняк 19 века. Ремонт здесь называют «косметическим». 27 млн рублей – стоимость реставрации – заказ Министерства культуры.



По проекту заменили окна и электропроводку. Анфиладу комнат сохранили. Большая мечта музея – мультимедийный комплекс – тоже станет реальностью.



После реставрации обещают показать живописные полотна, которые до этого хранились в фондах. Появится детский уголок. Там поселятся деревянные куклы. Их создадут по эскизам 19 века. А пока один из старейших музеев России готовится к двойному юбилею. Ему в этом году 100 лет, а со дня рождения Тургенева – вдвое больше. Открыть музей должны 9 ноября.









Надежда Невматулина

22 января 2018 года







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