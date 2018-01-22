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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 41 ДТП

Среди них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.

20 января в половине восьмого утра водитель, управляя автомобилем «Шевроле», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 451 км отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего допустил наезд на препятствие (барьерное ограждение мостового сооружения). В результате ДТП пассажир - женщина 1970 года рождения - получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

20 января в 13:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал по улице Московской в Орле, и в районе дома №34 допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

20 января в 17:10 водитель, управлял автомобилем «Ваз 2109», следовал по дороге-дублеру ул. Комсомольской, где произошел наезд на препятствие - опору освещения.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля - девушка 1999 года рождения получили телесные повреждения.

20 января в 19:30 водитель, управляя автомобилем «Дэу Джентра», следовал по улице Матросова и на пересечении с улицей Полесской не уступил дорогу автобусу «Фиат Дукато», который следовал по главной дороге. В результате ДТП телесные повреждения получили – женщина 1978 года рождения, девочка 2004 года рождения и девочка 2003 год рождения.

20 января в Покровском районе в 23:30 водитель, управляя снегоходом «YAMAHA», допустил наезд на выступающую глыбу пашни из-под покрова снега. В результате чего водителя выбросило с движущегося снегохода. Пострадавший был госпитализирован.


Орловское Информбюро
22 января 2018 года

 


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