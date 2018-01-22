Новости версия для печати В Орле отметили годовщину смерти Ленина 21 января орловские коммунисты возложили цветы к памятнику вождя мирового пролетариата.



До церемонии возложения цветов представители КПРФ прошествовали небольшой колонной от Главпочтамта к монументу. Затем состоялся траурный митинг.

Андрей Клычков, врио губернатора и председателя правительства Орловской области: «Можно по-разному относиться к любой исторической личности. Но задача сегодня - не вносить раздрай на Орловщине, а создавать условия, при которых мы будем чтить и уважать нашу историю, и, безусловно, даты, которые связаны с жизнью Владимира Ильича, с советским государством должны быть в почете и в уважении». Тело вождя мирового пролетариата покоится в Мавзолее у Кремлёвской стены. Споры о необходимости переноса Ленина не утихают уже долгие годы. Называют и место, где его могут перезахоронить – мемориальное кладбище в Мытищах. Но, ни дат, ни какого-либо конкретного решения по этому поводу никто не озвучивает.





Орловское Информбюро

22 января 2018 года







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