Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Поездка – со снежными препятствиями. Экзамен на зимнее вождение сдали не все.



- По делам – воздается. В Куракинском открыли памятник знаменитому земляку.



- По законам живой природы. Умники и умницы региона сегодня состязались в знании биологии.



- Особые игрушки для особенных малышей. Волонтеры вяжут осьминожков.



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Вести-Орёл

22 января 2018 года







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