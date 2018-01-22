Новости версия для печати В отношении заключенного под стражу бывшего гендиректора «Орелгортеплоэнерго» выявлен дополнительный эпизод незаконной деятельности 18 января 2018 года Владимир Дорофеев был задержан следственными органами СК России по Орловской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).



По данным следствия, задержанный с февраля 2016 года по август 2017 года посещал по личным вопросам Санкт-Петербург и Москву. Но поездки оформлял как служебные командировки с командировочными расходами.



Как отмечают в следственном комитете, причинен имущественный вред на общую сумму более 2 миллионов 230 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

22 января 2018 года







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