Юрий Грымов назначен советником главы Орловской области по вопросам культуры

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Юрий Грымов назначен советником главы Орловской области по вопросам культурыСоответствующее решение Андрей Клычков объявил сегодня на аппаратном совещании.
«В этого году перед регионом стоят грандиозные задачи, в числе которых празднование 200-летия великого русского писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева, – отметил Андрей Клычков. – В реализации такого рода планов помощь известного российского режиссера, художественного руководителя успешного театра «Модерн» Юрия Грымова будет очень нужна Орловщине».
В интервью орловским журналистам Юрий Грымов признался, что работа в городе, который считается третьей литературной столицей России, представляет для него особый интерес, сообщает
информационный портал Орловской области.
«Сегодня ключевая цель моей работы здесь – сделать все, чтобы орловцы заметили глобальные изменения в культурной жизни региона», – отметил Юрий Грымов.