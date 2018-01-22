Новости версия для печати Юрий Грымов назначен советником главы Орловской области по вопросам культуры Соответствующее решение Андрей Клычков объявил сегодня на аппаратном совещании.



«В этого году перед регионом стоят грандиозные задачи, в числе которых празднование 200-летия великого русского писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева, – отметил Андрей Клычков. – В реализации такого рода планов помощь известного российского режиссера, художественного руководителя успешного театра «Модерн» Юрия Грымова будет очень нужна Орловщине». В интервью орловским журналистам Юрий Грымов признался, что работа в городе, который считается третьей литературной столицей России, представляет для него особый интерес, сообщает информационный портал Орловской области. «Сегодня ключевая цель моей работы здесь – сделать все, чтобы орловцы заметили глобальные изменения в культурной жизни региона», – отметил Юрий Грымов.





Орловское Информбюро

22 января 2018 года







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