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В Орле дан старт мероприятиям, посвященным юбилею Ивана Сергеевича Тургенева

«Зимний вечер на Верхней Дворянской» - так поэтично назвали свою программу сотрудники музея Тургенева. И атмосфера праздника, выдержанная в стиле творческих вечеров 18 века, тоже настроила гостей на лиричный лад и помогла им окунуться в атмосферу почти двухсотлетней давности и представить, как жил, работал, путешествовал и встречался с друзьями наш легендарный земляк.

Именины писателя - лишь первый аккорд большой юбилейной программы. Кстати, юбилея в этом году в Орле будут отмечать два: 200-летие Тургенева и 100-летие музея.

Вера Ефремова, директор ООГЛМ И.С. Тургенева: «Мы начинаем отмечать тургеневский день рождения и начинаем отмечать столетие старейшего литературного музея в нашей стране – музея Тургенева. Музейное объединение включает в себя 182 писательских фонда и более 100 тысяч единиц хранения основного фонда - это великое литературное наследие нашего Орловского края».

Мероприятия в честь 200-летия Тургенева будут проходить в Орле каждый месяц. В перечне ближайших - поездка тургеневедов из Орла в Европу и знакомство с мировыми исследователями творчества классика.