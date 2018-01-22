Новости версия для печати В администрации Орловской области состоялось очередное заседание правительства региона Врио губернатора Андрей Клычков представил нового советника по культуре, поздравил лауреатов конкурса «100 лучших товаров России», узнал о ценах на продукты. Кроме того, обсудили и обеспечение лекарствами льготников.



«Друг, товарищ и с сегодняшнего дня работник областной администрации», - так глава региона представил режиссера театра и кино, продюсера Юрия Грымова. 22 января он занял пост советника губернатора Орловской области по вопросам культуры. Причем, Грымов будет совмещать работу в нашем регионе и руководство московским театром «Модерн». Планов у столичного гостя громадьё, говоря словами классика.



О том, что Юрий Грымов будет отвечать за орловскую культуру, заговорили в конце прошлого года. Ему прочили место руководителя профильного управления. Сегодня же врио губернатора представил именитого режиссера в должности советника.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Прошу любить и жаловать. Перед нами стоят задачи достаточно амбициозные и грандиозные. Это и 200 лет Ивана Сергеевича Тургенева и 75 лет со дня освобождения Орла». Сам же столичный гость заявил: культура в орловском регионе «не должна быть на бумаге». События надо создавать самим, чтобы москвичи приезжали посмотреть.

Юрий Грымов, советник губернатора Орловской области по вопросам культуры: «Я свою задачу вижу как стратегию того, что должно измениться в лучшую сторону, но люди и руки, которые должны всё это делать, это будут люди из Орла». Сегодня же «люди из Орла» принимали поздравления. Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали 13 орловских предприятий.



О тех, кто снижает цены на товары, говорил уже руководитель департамента промышленности. За последний месяц 13 видов продуктов питания подешевели. Сезонно выросли цены на фрукты и овощи.

Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Стоимость набора из 24-х отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров отмечена на ярмарках выходного дня в городе Орле и составила 2064.2 рубля». При этом набор подешевел на 14%.



Уже традиционно на аппаратном совещании обсудили и обеспечение лекарствами льготников. Сегодня заключено 126 контрактов на сумму 194 млн рублей.

Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Экономия, которая составила от уже существующих заключенных контрактов, 5,6 млн. рублей, также будет проторгована для дополнительного обеспечения граждан». Экономия - в ручном режиме. Андрей Клычков призвал к этому членов правительства.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы должны, используя все законодательные наши обязанности и возможности, создать условия, при которых каждая копейка бюджетных денег будет использоваться крайне эффективно. Если мы видим, что где-то идет нерационального использование, по этим вопросам должна быть жесткая реакция». На следующем аппаратном совещании глава региона обещал озвучить конкретные цифры сэкономленных бюджетных средств.





Надежда Невматулина

22 января 2018 года







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