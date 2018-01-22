Новости версия для печати В Орле прошел финал чемпионата России по стрельбе из лука Победители определились в личном и командном зачете.



Первое место в блочном луке заняли Анна Казанцева и Александр Дамбаев. В классическом луке первыми стали Светлана Гомбоева и Арсалан Балданов.



В этот раз орловским спортсменам немного не хватило удачи. Лучшими из орловцев оказались девушки-блочницы, они заняли шестое место.



По итогам соревнования спортсменов ждут сборы, а сильнейшие уже через месяц поедут на чемпионат мира в США.





Всеволод Трифонов

22 января 2018 года







На главную страницу





