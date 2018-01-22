Новости версия для печати Штраф заплатят родители Тридцатитысячный штраф заплатят родители 17-летнего правонарушителя, который, не имея права управления, и будучи нетрезвым, без спроса завладел отцовскими «Жигулями».



Инцидент произошел в селе Черемошное Троснянского района. «ВАЗ 2105» без госномеров попал в поле зрение одного из экипажей ДПС. Позже выяснилось, что машина была снята с учета. На требование остановиться сорванец отреагировал увеличением скорости. Погоня по сельским улицам ничего хорошего правонарушителю не сулила. А потому, не выдержав темпа, он был вынужден бросить машину и махнуть через забор.





Иван Суверин

22 января 2018 года







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