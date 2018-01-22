Новости версия для печати На сегодняшний день ни одного случая гриппа на территории Орловской области не зарегистрировано Но вот заболеваемость взрослых и детей респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю выросла на 40%.



Уровень заболеваемости пока не превышает эпидемиологических порогов. Но судя по последним данным, стоит избегать мест массового скопления людей. К тому же вновь зафиксирован всплеск пневмонии, главные признаки которой кашель и слабость. Екатерина Яшкина начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В ситуации с внебольничными пневмониями, которая у нас во время новогодних праздников стабилизировалась, опять наблюдается рост, особенно в группе детей младшего дошкольного возраста». Поэтому если вы чувствуете недомогание, обращайтесь сразу к врачу, не занимайтесь самолечением. Специалисты «Роспотребнадзора» советуют орловцам надевать маски в общественных местах.





Анна Вайсергисер

22 января 2018 года







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