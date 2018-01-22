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В Орле к 1 апреля появится электронный ресурс для обращений о работе такси

Появление Интернет-ресурса анонсировали на аппаратном совещании в администрации области. Предполагается, что он будет работать на сайте «Орёлтранссигнала».

Напомним, с конца прошлого года в Орле работает мобильное приложение «Реестр такси», где каждый может проверить легальность водителя. К слову, автомобили с «шашечками» под особым контролем не только сотрудников ГИБДД.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Выявлено 25 нарушений, из них – департаментом выявлено 17, федеральной налоговой службой – 8 нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила более 300 тысяч рублей».

Всего же легальных таксистов в нашем регионе больше 13 тысяч. Действует разрешение 5 лет, а его получение обойдется почти в 4 тысячи рублей. Только в прошлом году за счет этого бюджет области пополнился на 2 млн. 800 тысяч рублей.