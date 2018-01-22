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К общероссийскому общественному движению «Корпус «За чистые выборы» примкнут и орловские студенты

«Корпус «За чистые выборы» - проект, в рамках которого на базе высших учебных заведений будут готовить кадры для избирательной системы. Основной упор сделают на студентов. В ближайших выборах они станут наблюдателями.

Микаил Камилов, председатель Центрального Совета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»: «Кроме этого мы планируем сотрудничество с добровольными народными дружинами на территории региона в целях обеспечения общественного порядка и соблюдения избирательного законодательства за пределами избирательных участков».

Ребятам предстоит изучить основы избирательного права. Кстати, у орловских студентов уже есть опыт участия в выборах. Так, в 2012 году более 300 человек уже попробовали себя в качестве наблюдателей.