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вторник
23.01.2018
9:35:20
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Все на каток!Для тех, кто давно мечтал научиться кататься на коньках, но не мог найти на это время или средства, такая возможность теперь есть – причем, бесплатно.
Для катания на коньках в Орле, кроме катка на главной площади, залиты ещё 16 хоккейных кортов и 10 ледовых площадок. По двум адресам — на Кромской, 10«а» и Маринченко, 9«б», — организованы пункты проката коньков, услугами которых жители могут воспользоваться как в будни, так и в выходные.
Кроме того, орловцам доступны мастер-классы по зимним видам спорта от лучших тренеров области. Совсем недавно горожан учили играть в хоккей, а накануне прошёл мастер-класс по фигурному катанию.
Мастер-класс по фигурному катанию провел известный в Орле тренер
Андрей Ханян – в прошлом член сборной СССР по фигурному катанию и серебряный призер Армении в этом виде спорта. После переезда в Орёл он возглавил детскую секцию. Сегодня у него занимаются – причем, довольно успешно - десятки детей. Показать орловцам мастер-класс Андрей Ханян пришел со своими воспитанниками.
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