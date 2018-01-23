Новости версия для печати Сотрудники музея «Спасское-Лутовино» предлагают орловцам написать письмо Тургеневу Литературный конкурс под таким названием приурочен к двухсотлетию со дня рождения писателя.



Эпистолярный жанр, стихотворение, проза, эссе – форму можно выбрать любую. Темы также не ограниченны. От участников ждут размышления о творчестве Ивана Сергеевича, о его биографии, о литературе, искусстве, политике тех времен.

В конкурсе могут поучаствовать все желающие в возрасте от 12 лет. Работы принимают до 1 октября. Лучшие письма опубликуют на 9 ноября.



Работы можно направлять по адресу: 303002, Орловская обл., Мценский район, ул. Музейная, д. 3 или на электронную почту музея В конкурсе могут поучаствовать все желающие в возрасте. Работы принимают до. Лучшие письма опубликуют на сайте музея-заповедника . Победителей определятРаботы можно направлять по адресу:или на электронную почту музея msmuzey@mce.orel.ru





Мария Семак

23 января 2018 года







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