Сотрудники музея «Спасское-Лутовино» предлагают орловцам написать письмо Тургеневу

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вторник
23.01.2018
9:35:28
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Сотрудники музея «Спасское-Лутовино» предлагают орловцам написать письмо ТургеневуЛитературный конкурс под таким названием приурочен к двухсотлетию со дня рождения писателя.
Эпистолярный жанр, стихотворение, проза, эссе – форму можно выбрать любую. Темы также не ограниченны. От участников ждут размышления о творчестве Ивана Сергеевича, о его биографии, о литературе, искусстве, политике тех времен.
В конкурсе могут поучаствовать все желающие в возрасте от 12 лет. Работы принимают до 1 октября. Лучшие письма опубликуют на сайте музея-заповедника. Победителей определят 9 ноября.
Работы можно направлять по адресу: 303002, Орловская обл., Мценский район, ул. Музейная, д. 3 или на электронную почту музея msmuzey@mce.orel.ru.
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