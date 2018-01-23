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В Орловской области создан организационный комитет по проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Распоряжение о создании организационного комитета подписал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Обязанности председателя организационного комитета возложены на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрея Усикова.
 
В состав комитета вошли представители органов власти Орловской области, директор регионального координационного центра Союза «Ворлдскиллс Россия» Александр Калинин, ректор Орловского государственного университет им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева.
 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области проводится в целях повышения качества среднего профессионального образования, популяризации рабочих профессий и специальностей, развития движения WorldSkills Russia в Орловской области, а также внедрения в систему профессионального образования Орловской области лучших национальных и международных практик, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
23 января 2018 года

 


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