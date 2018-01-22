Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Тургенев нас соединил. Режиссер фильма «Му-Му» стал еще ближе Орловщине. - «Командировочный миллионер». Дело экс-директора «Орелгортеплоэнерго» пополнилось еще одним эпизодом. - Сайт «жалоб и предложений». Сервис контроля работы такси скоро появится в Орле. - За чистые выборы. Орловские студенты примкнут к общероссийскому движению. - В Свердловском районе жители установили памятник знаменитому земляку. - Метание валенка под народные песни. Центральная площадь Орла вновь стала центром праздника.

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Вести-Орёл

22 января 2018 года







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