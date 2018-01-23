Новости версия для печати В Орле каждая вторая молодая мама находит работу О трудоустройстве тех, кто хочет совмещать карьеру и воспитание детей, говорили на аппаратном совещании в администрации региона.



В прошлом году в областное управление труда и занятости обратились чуть больше 2-х тысяч женщин, почти тысяча из них нашли себе работу по душе - от оптовой и розничной торговли до грузоперевозок. Сегодня освоить, не выходя из отпуска по уходу за ребенком, можно16 профессий. А 39 молодых мам открыли собственное дело.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области: «Для того чтобы получить услуги от службы занятости, женщины должны предъявить паспорт, документ, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за детьми, и свидетельство о рождении ребенка». Обучение занимает 2-3 часа в день. Однако специальных комнат, в которых мог бы находиться ребенок, пока мама учится, сегодня в службе занятости нет.





Надежда Невматулина

23 января 2018 года







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