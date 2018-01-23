Главная площадь Орла снова стала местом для проведения Дней районов

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Главная площадь Орла снова стала местом для проведения Дней районовВ минувшие выходные в областной центр приехали гости из Колпнянского, Залегощенского, Урицкого и Глазуновского районов. Все – с угощениями и с отличным настроением.
Пока широкой известности дни районов в Орле не получили, поэтому народ на площадь стекается постепенно. Привлекает людей, в первую очередь, творческая программа: народные пляски, песни, спортивные конкурсы. Колпнянские работники культуры в областной центр приехали почти всем составом, чтобы показать, как весело и широко умеют отдыхать на их родине.
Есть что показать и народным умельцам. Они привезли в Орёл сразу несколько видов изделий, выполненных вручную – от классических русских матрёшек до ювелирных украшений.
Людмила Дементьева, сотрудник Колпнянского районного дома культуры: «Настроение отличное, и погода хорошая, все сложилось, мы удачно доехали. Мы не так часто выбираемся».
Какой же праздник без хорошего угощения? За этим районы тоже следят особо. Колпнянцы привезли свою выпечку, спрос на которую в областном центре был достаточно высок. Всё потому, что за качество в районе ручаются.
Еще одна особенность Дня района – это возможность провести его всей семьёй. Организаторы уверяют – скучно не будет: для самых маленьких на площади тоже есть своя программа: здесь можно поиграть в мини-хоккей или минифутбол, покататься на «ватрушке» и даже покидать валенок.
Отдыхать так - с русским размахом – орловцы смогут до конца февраля. Уже в предстоящие выходные свою продукцию и таланты орловцам готовы представить гости из Корсаковского, Краснозоренского, Кромского и Малоархангельского районов.
Наталья Андреева, заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «У нас уже стало традицией – по субботам мы организуем для орловцев спортивный праздник».