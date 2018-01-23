Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
23.01.2018
21:34:33
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Главная площадь Орла снова стала местом для проведения Дней районов

В минувшие выходные в областной центр приехали гости из Колпнянского, Залегощенского, Урицкого и Глазуновского районов. Все – с угощениями и с отличным настроением.

Пока широкой известности дни районов в Орле не получили, поэтому народ на площадь стекается постепенно. Привлекает людей, в первую очередь, творческая программа: народные пляски, песни, спортивные конкурсы. Колпнянские работники культуры в областной центр приехали почти всем составом, чтобы показать, как весело и широко умеют отдыхать на их родине.
Людмила Дементьева, сотрудник Колпнянского районного дома культуры: «Настроение отличное, и погода хорошая, все сложилось, мы удачно доехали. Мы не так часто выбираемся».
Есть что показать и народным умельцам. Они привезли в Орёл сразу несколько видов изделий, выполненных вручную – от классических русских матрёшек до ювелирных украшений.

Какой же праздник без хорошего угощения? За этим районы тоже следят особо. Колпнянцы привезли свою выпечку, спрос на которую в областном центре был достаточно высок. Всё потому, что за качество в районе ручаются.

Еще одна особенность Дня района – это возможность провести его всей семьёй. Организаторы уверяют – скучно не будет: для самых маленьких на площади тоже есть своя программа: здесь можно поиграть в мини-хоккей или минифутбол, покататься на «ватрушке» и даже покидать валенок.
Наталья Андреева, заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «У нас уже стало традицией – по субботам мы организуем для орловцев спортивный праздник».
Отдыхать так - с русским размахом – орловцы смогут до конца февраля. Уже в предстоящие выходные свою продукцию и таланты орловцам готовы представить гости из Корсаковского, Краснозоренского, Кромского и Малоархангельского районов.


Юлия Сулим
23 января 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта