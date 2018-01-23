Новости версия для печати Главная площадь Орла снова стала местом для проведения Дней районов В минувшие выходные в областной центр приехали гости из Колпнянского, Залегощенского, Урицкого и Глазуновского районов. Все – с угощениями и с отличным настроением.



Пока широкой известности дни районов в Орле не получили, поэтому народ на площадь стекается постепенно. Привлекает людей, в первую очередь, творческая программа: народные пляски, песни, спортивные конкурсы. Колпнянские работники культуры в областной центр приехали почти всем составом, чтобы показать, как весело и широко умеют отдыхать на их родине.

Людмила Дементьева, сотрудник Колпнянского районного дома культуры: «Настроение отличное, и погода хорошая, все сложилось, мы удачно доехали. Мы не так часто выбираемся». Есть что показать и народным умельцам. Они привезли в Орёл сразу несколько видов изделий, выполненных вручную – от классических русских матрёшек до ювелирных украшений.



Какой же праздник без хорошего угощения? За этим районы тоже следят особо. Колпнянцы привезли свою выпечку, спрос на которую в областном центре был достаточно высок. Всё потому, что за качество в районе ручаются.



Еще одна особенность Дня района – это возможность провести его всей семьёй. Организаторы уверяют – скучно не будет: для самых маленьких на площади тоже есть своя программа: здесь можно поиграть в мини-хоккей или минифутбол, покататься на «ватрушке» и даже покидать валенок.

Наталья Андреева, заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «У нас уже стало традицией – по субботам мы организуем для орловцев спортивный праздник». Отдыхать так - с русским размахом – орловцы смогут до конца февраля. Уже в предстоящие выходные свою продукцию и таланты орловцам готовы представить гости из Корсаковского, Краснозоренского, Кромского и Малоархангельского районов.





Юлия Сулим

23 января 2018 года







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