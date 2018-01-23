МЧС: гулять по льду опасно

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вторник
23.01.2018
21:34:59
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МЧС: гулять по льду опасноСейчас толщина льда на проточных водоемах не более пяти сантиметров. Такой лед не всегда выдерживает человека.
Сотрудники орловского управления МЧС провели рейд в Станово-Колодезьском сельском поселении. Инспекторы разъяснили, как определить прочность льда. Толстый слой отличается голубоватым или зеленоватым оттенком, а серый и матово-белый лед является наиболее ненадежным.
Специалисты провели урок безопасности в школе, поскольку зимой водоемы становятся местом притяжения детей. После этого сотрудники МЧС провели рейд на одном из прудов - несмотря на запрещающий знак, на водоеме находился рыболов. Инспекторы рекомендовали мужчине покинуть лёд во избежание нечастного случая. Напомним, подобные рейды проводятся регулярно на всей территории области.
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