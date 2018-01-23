Новости версия для печати МЧС: гулять по льду опасно Сейчас толщина льда на проточных водоемах не более пяти сантиметров. Такой лед не всегда выдерживает человека.



Сотрудники орловского управления МЧС провели рейд в Станово-Колодезьском сельском поселении. Инспекторы разъяснили, как определить прочность льда. Толстый слой отличается голубоватым или зеленоватым оттенком, а серый и матово-белый лед является наиболее ненадежным.



Специалисты провели урок безопасности в школе, поскольку зимой водоемы становятся местом притяжения детей. После этого сотрудники МЧС провели рейд на одном из прудов - несмотря на запрещающий знак, на водоеме находился рыболов. Инспекторы рекомендовали мужчине покинуть лёд во избежание нечастного случая. Напомним, подобные рейды проводятся регулярно на всей территории области.





Татьяна Дьяконова

23 января 2018 года







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