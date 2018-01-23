Новости версия для печати Предвыборная кампания набирает обороты В Орле сегодня официально открылся избирательный штаб Владимира Путина. А другой кандидат в Президенты - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - в ближайшие дни посетит Орловщину.



В гостинице «Русь», где расположился штаб, работа ведется около недели. Сюда уже приходят люди с идеями и вопросами об изменениях в избирательном законодательстве, многие добровольно записываются в волонтёры - в основном это молодежь.



В структуре штаба 13 человек, включая двух сопредседателей. Ими были выбраны руководитель регионального Союза пенсионеров Иван Мосякин и наш коллега, ведущий программы «Вести-Орел», Вадим Багринцев - доверенные лица Президента.

Иван Мосякин, сопредседатель регионального избирательного штаба поддержки В.Путина: «Сегодня состоялось первое заседание регионального выборного штаба кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. Завершена техническая работа, штаб оснащен необходимым оборудованием, для руководителей, для членов штаба, для волонтеров, для активистов созданы все необходимые условия». Вадим Багринцев, сопредседатель регионального избирательного штаба поддержки В.Путина: «Уже проделана огромная работа, сотрудниками штаба было собрано 12 тысяч подписей, из них шесть тысяч мы отправили в Москву, и, здесь стоит отметить, что Орловщина – в числе лучших: ни одной подписи не было возвращено и все документы приняли с первого раза». Кроме того, тут же по адресу Горького, 37 работает и общественная приемная Владимира Путина.



А другой кандидат в Президенты - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - в ближайшие дни посетит Орловщину. Он приедет в наш город 26 января на поезде и пробудет в области два дня. Владимир Жириновский планируется встретиться с избирателями Орла, Мценска и ряда районов, запланирована также встреча с региональными активистами ЛДПР, студентами и преподавателями.



Тем временем, областной избирком продолжает цикл обучающих семинаров для организаторов выборного процесса, в том числе это касается и процедуры голосования, когда избиратель в день выборов будет находиться не по месту регистрации.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Теперь избиратель, обратившись в любую территориальную комиссию, в любое отделение МФЦ в период с 31 января по 12 марта, и в более поздние сроки – с 25 февраля по 12 марта - в участковую избирательную комиссию, может выбрать для себя наиболее удобный избирательный участок, в случае, если он в день голосования будет находиться не по месту своего пребывания, не по месту регистрации, а по месту нахождения».





Орловское Информбюро

23 января 2018 года







На главную страницу





