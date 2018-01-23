Новости версия для печати Совещание в городской администрации Орла Орловцы выбирают общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь. В Орле появилась псевдо-Единая служба учета по водоснабжению. Уборка города в зимний период. «Невкусные» маршруты транспортной сети.



Любой житель города может высказать свое мнение по поводу того, какую территорию в Орле необходимо срочно благоустроить. Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти на сайт администрации города. Более 750 жителей Орла уже высказали свое мнение. В лидерах по благоустройству - парки «Дворянское гнездо» и «Ботаника». Лидеры «общественного мнения» будут определяться до 10 февраля. Глава администрации Александр Муромский предложил жителям города быть активнее.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Окончательное рейтинговое голосование по отбору для благоустройства мест общего пользования состоится в день выборов – 18 марта 2018 года». Если Александр Муромский призывает активнее голосовать в опросе, то представители якобы Единой службы учета по водоснабжению предлагают заменить приборы учета - за внушительную сумму.

Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «В действительности, никакой такой службы не существует. Никаких договоров или иных отношений как с нашим предприятием, так и, насколько я знаю, с управляющими компаниями у этой фирмы нет. Это вид агрессивного маркетинга, поэтому не стоит реагировать или вступать с ними в какие-то переговоры». Снежную зиму ждали большинство жителей города Орла. В морозные деньки на свежем воздухе быть хочется как можно дольше, главное - чтобы движение было не затруднено.

Павел Плахов, директор МУП «Спецавтобаза»: «За прошедшую неделю вывезено снега 1500 тонн. Всего с начала зимнего сезона потрачено 8000 тонн, потрачено песко-соляной смеси 1500 тысячи тонн за неделю, всего потрачено – 6000 тонн». И, несмотря на то, что сейчас на дорогах города работают 35 единиц спецтехники, Александр Муромский вывоз снега с прилегающих территорий крупных торговых объектов попросил взять на особый контроль.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Вот это переваливание снега с территории на территорию и складирование около автозаправочных станций – там сугробы до весны теперь будут таять, около торговых комплексов – мы это видим. У них должны быть соответствующие договоры на очистку территорий, договоры на вывоз снега». Гулять по зимнему Орлу рады и жители новой Ботаники, правда, только в дневное время, вечером такой возможности нет – движение транспорта не позволяет. Анализ движения маршруток в вечернее время показал, что графики соблюдаются на 60-70%. Речь идет о рентабельных маршрутах. Такой показатель вызвал нарекания у Александра Муромского.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Выполнение графиков должны быть не мене 90%. И что значит – рентабельные, нерентабельные? У нас договоры на транспортное обслуживание заключены совместные - рентабельные и нерентабельные. Выбирать самые «вкусные» маршруты и не обслуживать нерентабельные – это не подход». Глава администрации поручил управлению городского хозяйства и транспорта пристально следить за ситуацией. В случае если перевозчики не исполняют в должной мере свои обязанности, расторгать контракты в одностороннем порядке.





Юлия Опанасюк

23 января 2018 года







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