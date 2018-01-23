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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП

Среди них шесть ДТП с пострадавшими, в результате десять человек получили травмы, один человек погиб.

22 января в 16 часов водитель, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», следовал по автодороге Орел-Ефремов и на 46 километре, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу приближающемуся слева по главной дороге автомобилю «ВАЗ-21103». В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ» - ребёнок 2012 года рождения и женщина 1982 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы, а 14-летний подросток погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

22 января в 13:35 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Н-100 Портер», двигаясь со стороны Орла в направлении Курска, допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на препятствие (железобетонную опору искусственного освещения). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован не был.

22 января в 10:25 водитель, управляя автомобилем «УАЗ 31512-01», двигался со стороны Орла в направлении Болхова, и в районе 203 километра допустил наезд на пешехода-женщину, который переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.

22 января в 8:15 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», следовал по ул. Горького и в районе д. № 22 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.

22 января в 7:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», следовал со стороны Орла в направлении Тамбова, и в районе 13 километра, при развороте от обочины, допустил столкновение с автомобилем «DAF» с полуприцепом Шмиц, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован.


Орловское Информбюро
23 января 2018 года

 


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