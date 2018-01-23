Новости версия для печати Тариф на перевозку граждан межмуниципальным и междугородным транспортом в Орловской области самый низкий среди соседей по ЦФО Различие между первым и вторым зависит от расстояния. Либо маршрут вкладывается в 50 километров от областного центра, либо выходит за эту границу.



В основе расчета проезда пригородного сообщения заложены 17 рублей единого городского тарифа. А далее цена складывается из так называемых пассажирокилометров. Это 1 рубль 65 копеек в межмуниципальном рейсе, и 2 рубля - в междугороднем. И данная стоимость, к слову, не пересматривалась уже 4 года. Это хорошо для пассажиров, но не для перевозчиков.

Алексей Васильев, зам. начальника управления, начальник отдела транспорта департамента строительства, транспорта и ЖКХ области: «С учетом снижения пассажиропотока на пригородных маршрутах Ливенского, Мценского и частично Орловского районов, есть маршруты, по которым фактически осуществляется дотация, государственный контракт на определенную сумму как выпадающие доходы. Общая сумма затрат по 2017 году составила почти пять миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена в бюджете 2018 года». Отметим, что более 80% транспортных средств, выходящих в рейсы, эксплуатируются менее 5 лет. А пригородный автопарк это, в большинстве своём, отечественные автобусы марки «ПАЗ», каждый из которых подключен к системе ГЛОНАСС.





Орловское Информбюро

23 января 2018 года







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