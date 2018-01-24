«Орелводоканал»: в городе действуют мошенники, предлагая услуги по замене счетчиков на воду

|
среда
24.01.2018
9:39:48
|
|
«Орелводоканал»: в городе действуют мошенники, предлагая услуги по замене счетчиков на водуОценивает свои услуги лже-фирма весьма нескромно.
В почтовые ящики горожан раскладывают объявления от имени «Единой городской службы по учету водоснабжения», которая, якобы, является муниципальным предприятием. «Сотрудники» этой «компании» даже приходят на дом и настоятельно рекомендуют сменить прибор учета. Общаться предпочитают с пожилыми людьми.
Как пояснили в «Орелводоканале», такой службы в городе нет. Заказывать смену приборов у них нельзя. Директор «Орелводоканала» Василий Иванов планирует обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы с требованием провести соответствующую проверку.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта