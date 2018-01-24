Новости версия для печати «Орелводоканал»: в городе действуют мошенники, предлагая услуги по замене счетчиков на воду Оценивает свои услуги лже-фирма весьма нескромно.



В почтовые ящики горожан раскладывают объявления от имени «Единой городской службы по учету водоснабжения», которая, якобы, является муниципальным предприятием. «Сотрудники» этой «компании» даже приходят на дом и настоятельно рекомендуют сменить прибор учета. Общаться предпочитают с пожилыми людьми.



Как пояснили в «Орелводоканале», такой службы в городе нет. Заказывать смену приборов у них нельзя. Директор «Орелводоканала» Василий Иванов планирует обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы с требованием провести соответствующую проверку.





Мария Семак

24 января 2018 года







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