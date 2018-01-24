Новости версия для печати В этом году мобильная приемная Фонда социального страхования посетит более 50 поселков Орловской области Основная задача передвижного пункта – помощь в оформлении социальных услуг для граждан, которые живут в отдаленных районах и по каким либо причинам не имеют возможности добраться до областного центра.



Сегодня, 24 января, машина с эмблемой Фонда соцстраха приедет в поселок Красная Заря. Приемная будет работать на улице Ленина, д. 6 с 9:30 до 11:30. Затем, в 12:30 пункт переместится в поселок Хомутово на улицу Кооперативную, д. 75А . Подробнее с графиком работы передвижной приемной можно ознакомиться на сайте Фонда.





Татьяна Дьяконова

24 января 2018 года







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