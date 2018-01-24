В этом году мобильная приемная Фонда социального страхования посетит более 50 поселков Орловской области

|
среда
24.01.2018
9:39:28
|
|
В этом году мобильная приемная Фонда социального страхования посетит более 50 поселков Орловской областиОсновная задача передвижного пункта – помощь в оформлении социальных услуг для граждан, которые живут в отдаленных районах и по каким либо причинам не имеют возможности добраться до областного центра.
Сегодня, 24 января, машина с эмблемой Фонда соцстраха приедет в поселок Красная Заря.
Приемная будет работать на улице Ленина, д. 6 с 9:30 до 11:30. Затем, в 12:30 пункт переместится в поселок Хомутово на улицу Кооперативную, д. 75А.
Подробнее с графиком работы передвижной приемной можно ознакомиться на сайте Фонда.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта