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В Орловской области размер вноса на капитальный ремонт останется на прежнем уровне

В 2018 году он составит чуть больше 6 рублей в месяц за один квадратный метр общей площади жилья.

Также утвержден перечень работ по капремонту. Среди них ремонт кровли, фасада, подвальных помещений, холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, систем газо- и электроснабжения, пусконаладочные работы и диагностика лифта.

Постановление опубликовано на информационном портале Орловской области.