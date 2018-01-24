В Орле сформируют профессиональную проектную команду, которая разработает концепцию развития города

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В Орле сформируют профессиональную проектную команду, которая разработает концепцию развития городаВ неё войдут архитекторы, специалисты по урбанистке, экономисты, общественники. Возглавит команду Елена Шарёнкова. Её кандидатуру предложил Андрей Клычков на совещании по вопросам перспективного развития Орла. Архитекторы, дизайнеры и все небезразличные люди хотели бы видеть город более привлекательным и комфортным.
Строительства Банного моста в Орле с периодичностью обсуждают уже лет двадцать, но конкретные разговоры начались в 2013 году. Три аукциона по выбору подрядчика признаны несостоявшимися, нов четвертый раз повезло – тендер выиграла компания из Казани и в декабре прошлого года приступила к подготовительным работам. Но сегодня возведение моста заморожено - до разработки единой концепции благоустройства исторического центра Орла. Таково решение главы региона. О том, что должно входить в концепцию благоустройства, говорили на встрече с экспертным сообществом.
Городской парк Орла – один из старейших в России. Ему без малого две сотни лет. И он тоже должен быть в программе реанимации исторических мест Орла. Что еще войдет в список? Мнение профильного областного управления:
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы можем планировать любые проекты, но если мы не учитываем в этих проектах архитектурную и историческую, в первую очередь, составляющую, то тяжело ставить какие-то понятные задачи сектору строительному и архитектурному».
Определить, каким общественным территориям нужна вторая жизнь, предложили и орловцам. В списке – 37 объектов. На сайте мэрии открыто голосование. И 800 человек уже высказали свое мнение. Окончательное рейтинговое голосование пройдет на избирательных участках в день выборов президента.
Вячеслав Миронов, и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Набережная, скверы, центральная часть города Орла – площадь и улица Ленина, а завершающая часть – это Дворянское гнездо».
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В бюллетени будут включены 8 общественных территорий, прошедшие предварительный отбор. В городе Орле будут созданы сто пунктов для голосования – в каждом помещении, где размещены избирательные участки».
По предварительным итогам, в лидерах сквер Дворянское гнездо и парк «Ботаника». Орёл надо развивать и как литературную столицу. А для этого бизнес, власть и эксперты должны работать сообща.
Виктор Ливцов, краевед, профессор: «Нет историко-архитектурного опорного плана. Он должен быть. У Болхова есть, а у Орла его нет».
Елена Шарёнкова, заслуженный художник РФ, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России: «Нужно определять функциональные зоны развития этих парковых территорий. Без них общую концепцию невозможно построить».
И кроме проекта, нужно взвешенное техническое задание. В итоге Елене Шарёнковой предложили возглавить работу по составлению концепции развития Орла. Вопрос же о главном архитекторе области – открыт. На примете два кандидата. Кто займет должность – решит конкурс. Ну, а подобные встречи станут регулярными. Город, в котором 300 объектов культурного наследия должен иметь свое лицо.