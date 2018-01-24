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В Орле сформируют профессиональную проектную команду, которая разработает концепцию развития города

В неё войдут архитекторы, специалисты по урбанистке, экономисты, общественники. Возглавит команду Елена Шарёнкова. Её кандидатуру предложил Андрей Клычков на совещании по вопросам перспективного развития Орла. Архитекторы, дизайнеры и все небезразличные люди хотели бы видеть город более привлекательным и комфортным.

Строительства Банного моста в Орле с периодичностью обсуждают уже лет двадцать, но конкретные разговоры начались в 2013 году. Три аукциона по выбору подрядчика признаны несостоявшимися, нов четвертый раз повезло – тендер выиграла компания из Казани и в декабре прошлого года приступила к подготовительным работам. Но сегодня возведение моста заморожено - до разработки единой концепции благоустройства исторического центра Орла. Таково решение главы региона. О том, что должно входить в концепцию благоустройства, говорили на встрече с экспертным сообществом.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы можем планировать любые проекты, но если мы не учитываем в этих проектах архитектурную и историческую, в первую очередь, составляющую, то тяжело ставить какие-то понятные задачи сектору строительному и архитектурному».
Городской парк Орла – один из старейших в России. Ему без малого две сотни лет. И он тоже должен быть в программе реанимации исторических мест Орла. Что еще войдет в список? Мнение профильного областного управления:
Вячеслав Миронов, и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Набережная, скверы, центральная часть города Орла – площадь и улица Ленина, а завершающая часть – это Дворянское гнездо».
Определить, каким общественным территориям нужна вторая жизнь, предложили и орловцам. В списке – 37 объектов. На сайте мэрии открыто голосование. И 800 человек уже высказали свое мнение. Окончательное рейтинговое голосование пройдет на избирательных участках в день выборов президента.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В бюллетени будут включены 8 общественных территорий, прошедшие предварительный отбор. В городе Орле будут созданы сто пунктов для голосования – в каждом помещении, где размещены избирательные участки».

По предварительным итогам, в лидерах сквер Дворянское гнездо и парк «Ботаника». Орёл надо развивать и как литературную столицу. А для этого бизнес, власть и эксперты должны работать сообща.
Виктор Ливцов, краевед, профессор: «Нет историко-архитектурного опорного плана. Он должен быть. У Болхова есть, а у Орла его нет».
Елена Шарёнкова, заслуженный художник РФ, вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров России: «Нужно определять функциональные зоны развития этих парковых территорий. Без них общую концепцию невозможно построить». 

И кроме проекта, нужно взвешенное техническое задание. В итоге Елене Шарёнковой предложили возглавить работу по составлению концепции развития Орла. Вопрос же о главном архитекторе области – открыт. На примете два кандидата. Кто займет должность – решит конкурс. Ну, а подобные встречи станут регулярными. Город, в котором 300 объектов культурного наследия должен иметь свое лицо.




Надежда Невматулина
24 января 2018 года

 


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