Новости версия для печати Замуровали…. Герой нашего материала радуется снегу и морозу. Потому что только так может подъехать к своему гаражу. «Домик для его авто» был возведен еще в конце 90-х годов прошлого века недалеко от многоквартирного дома, где он живет. И лишь в последнее время возникли серьезные проблемы. Дорога, по которой он ездил, оказалась перегорожена забором.



У каждой медали есть обратная сторона. И если спереди перед нами открывается прекрасный вид отреконструированного здания СДЮШОР №3, то с тыла видим грязь и ухабы, оставленные грузовиками, задействованными на стройке. Выбитая колея, не даёт возможности выехать из собственного гаража жителю соседнего дома. Сейчас подморозило, а в дни распутицы можно увязнуть, не проехав и метра.

Евгений Поздняков, пенсионер: «Я пользуюсь транспортом в исключительных случаях. У меня жена перенесла 2 операции на коленных суставах, и я вынужден её возить в больницу и поликлинику». До начала ремонтных работ в спортшколе заехать в гараж ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни после снежной пурги не составляло никакого труда. Заасфальтированная дорога делала его всеподъездным. Но теперь путь заблокировали.

Евгений Поздняков, пенсионер: «До мая 2016 года проезд был вокруг школы. Был хороший подъезд, асфальтированный. Когда школу поставили на реконструкцию, проезд перекрыли забором». Правда, представители подрядчика, уверяют, что забор появился согласно установленным требованиям. А до этого момента автолюбитель проезжал фактически по территории спортшколы.

Евгений Климов, прораб ООО «Строй плюс»: «Чернозем завезем, поправим газон, и он будет выглядеть как газон, а не как проезжая дорога. Он так и был здесь, здесь не было проезжей дороги, то есть владельцы гаражей выезжали напрямую, а сейчас у них возникла трудность из-за этого ограждения, то есть получается, что им придется по газону выезжать на проезжую часть». Пока же Евгению Сергеевичу остаётся надеяться на зиму, которая уравняет неровности дороги снегом и скрепит лужи морозом. А строители уверяют, что приступят к облагораживанию прилегающей территории, как только на объекте закончат все работы.









Мария Семак

24 января 2018 года







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