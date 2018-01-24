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Замуровали….Герой нашего материала радуется снегу и морозу. Потому что только так может подъехать к своему гаражу. «Домик для его авто» был возведен еще в конце 90-х годов прошлого века недалеко от многоквартирного дома, где он живет. И лишь в последнее время возникли серьезные проблемы. Дорога, по которой он ездил, оказалась перегорожена забором.
У каждой медали есть обратная сторона. И если спереди перед нами открывается прекрасный вид отреконструированного здания СДЮШОР №3, то с тыла видим грязь и ухабы, оставленные грузовиками, задействованными на стройке. Выбитая колея, не даёт возможности выехать из собственного гаража жителю соседнего дома. Сейчас подморозило, а в дни распутицы можно увязнуть, не проехав и метра.
До начала ремонтных работ в спортшколе заехать в гараж ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни после снежной пурги не составляло никакого труда. Заасфальтированная дорога делала его всеподъездным. Но теперь путь заблокировали.
Евгений Поздняков, пенсионер: «Я пользуюсь транспортом в исключительных случаях. У меня жена перенесла 2 операции на коленных суставах, и я вынужден её возить в больницу и поликлинику».
Правда, представители подрядчика, уверяют, что забор появился согласно установленным требованиям. А до этого момента автолюбитель проезжал фактически по территории спортшколы.
Евгений Поздняков, пенсионер: «До мая 2016 года проезд был вокруг школы. Был хороший подъезд, асфальтированный. Когда школу поставили на реконструкцию, проезд перекрыли забором».
Пока же Евгению Сергеевичу остаётся надеяться на зиму, которая уравняет неровности дороги снегом и скрепит лужи морозом. А строители уверяют, что приступят к облагораживанию прилегающей территории, как только на объекте закончат все работы.
Евгений Климов, прораб ООО «Строй плюс»: «Чернозем завезем, поправим газон, и он будет выглядеть как газон, а не как проезжая дорога. Он так и был здесь, здесь не было проезжей дороги, то есть владельцы гаражей выезжали напрямую, а сейчас у них возникла трудность из-за этого ограждения, то есть получается, что им придется по газону выезжать на проезжую часть».