Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



23 января в деревне Жилино Орловского района водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», допустил наезд на пешехода - девочку 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



23 января в Орле в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», следовал по улице Автовокзальной и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.



23 января в 19:40 водитель, управляя автомобилем «Лифан», следовал по автодороге «Калуга-Орел», и в районе 205 километра при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП автомобиль «Мерседес» допустил наезд на препятствие - световую опору.



Пассажиры автомобиля «Мерседес» (женщина 1955 г.р. и девушка 1992 г.р.) получили телесные повреждения, с места ДТП были доставлены в больницу им. Семашко.





Орловское Информбюро

24 января 2018 года







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