Работой сотрудников отдела дорожного хозяйства Мценского района заинтересовались в региональном следственном комитете

|
среда
24.01.2018
21:43:57
|
|
Работой сотрудников отдела дорожного хозяйства Мценского района заинтересовались в региональном следственном комитетеПо факту халатности, допущенной со стороны должностных лиц при определении сметной стоимости работ автодорог, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, смета завышена на 21 млн. рублей по пяти контрактам.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта