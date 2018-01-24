Новости версия для печати Новым микрорайонам в Орле требуются пункты полиции Наш материал о двойном убийстве на бульваре Молодежи, который вышел в эфир на прошлой неделе, нашел отклик у главы региона.



Жертвой преступления стали 24-хлетняя хозяйка одной из квартир и ее 22-хлетний знакомый. Подозреваемого задержали «по горячим следам», однако местные жители опасаются за свою безопасность, ведь в микрорайоне пока нет даже опорного пункта полиции.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Знаю, есть такая проблема – отсутствие помещений под участковые пункты полиции, пункты охраны порядка в местах новой застройки в городе Орле, говорится об этом уже не в первый раз. И совсем недавно, неделю назад, при расследовании двойного убийства в микрорайоне Зареченском проблема вновь была озвучена. Надо искать решения и менять эту ситуацию» Отсутствие помещений для участковых в орловских новостройках УМВД пока компенсирует использованием передвижных пунктов полиции.





Иван Суверин

24 января 2018 года







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