Новости версия для печати ОНФ обратился в региональную прокуратуру с просьбой взять на контроль состояние многоквартирного дома по улице Жилинской в Орле Мы рассказывали Вам о нем в одном из выпусков программы «Вести-Орел».



Многоквартирный дом, который планируют отремонтировать, выглядит настораживающее. Просадка несущих плит перекрытий, трещины, идущие от крыши до самого фундамента. В этом доме 8 подъездов и 304 квартиры, в которых живут около тысячи человек.





Татьяна Напольских

24 января 2018 года







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