Новости версия для печати Сегодня в России стартует эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» Орел - присоединяется.



К участию приглашаются все желающие, в том числе и целые коллективы – учебные учреждения, общественные организации, кампании, фирмы, предприятия.



Необходимо собрать не меньше 300 кг макулатуры – чем больше сдадите, тем больше вероятность получить приз. Если общий объем макулатуры по региону составит больше 100 тонн, то самые активные участники возглавят «зеленый рейтинг» области. За первое место победители получат в подарок целую аллею из манчжурского ореха, красного дуба и явора, за второе – право на проведение экокинофестиваля, за третье - уличный спортивный комплекс в одном из дворов Орла на свой выбор. Информация о том, как стать участником акции размещена на официальном сайте мэрии Орла.





Мария Семак

24 января 2018 года







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