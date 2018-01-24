Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Спасли людей и кота. Сегодня пожар тушили в многоквартирном доме в поселке Зареченский.



- Жизнь с риском для жизни? ОНФ просит орловскую прокуратуру присмотреться к многоквартирному дому на Жилинской.



- Спортивный комплекс – за макулатуру. В России стартовал эко-марафон. Орел – присоединяется.



- Обнимемся, ради выздоровления маленькой девочки. На необычной благотворительной акции ливенцы собрали 12 тысяч рублей.





Вести-Орёл

24 января 2018 года







На главную страницу





