Житель Орловского района предстанет перед судом за совершение преступлений в отношении своей пятилетней дочери

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среда
24.01.2018
21:43:41
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Житель Орловского района предстанет перед судом за совершение преступлений в отношении своей пятилетней дочериВ региональном следственном комитете завершено расследование этого уголовного дела.
Его обвиняют по статьям: «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным следствия, мужчина по самому незначительному поводу наказывал малышку. Бил ребенка ремнем, струнами от гитары, шнуром, хворостиной. Рассматривались эпизоды с мая по август прошлого года. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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