Новости версия для печати Житель Орловского района предстанет перед судом за совершение преступлений в отношении своей пятилетней дочери В региональном следственном комитете завершено расследование этого уголовного дела.



Его обвиняют по статьям: «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным следствия, мужчина по самому незначительному поводу наказывал малышку. Бил ребенка ремнем, струнами от гитары, шнуром, хворостиной. Рассматривались эпизоды с мая по август прошлого года. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.





Татьяна Напольских

24 января 2018 года







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