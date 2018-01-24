Новости версия для печати Инспекторы МЧС для работников одного из магазинов провели ликбез по пожарной безопасности Сотрудников торговых точек ознакомили с современными средствами оповещения о пожаре, в том числе автономными извещателями, которые не зависят от системы электропитания магазинов.



Инспекторы напомнили собравшимся правила пользования огнетушителями, а также затронули ряд проблем, свойственных торговым помещениям.



Кроме того, сотрудникам магазинов напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.





Иван Суверин

24 января 2018 года







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