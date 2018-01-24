Новости версия для печати Подъемник для ребенка-инвалида обещают запустить к концу этой недели Юный орловец уже несколько лет не может выйти на улицу из-за неработающего подъемника.



Сейчас устраняют замечания в работе отдельных частей подъемного устройства, после чего проверку объекта проведет Ростехнадзор, - сообщили в мэрии.



Сотрудники администрации Орла, по чьей вине ребенок так долго остаётся закрытым в четырех стенах, получат выговоры.





Орловское Информбюро

24 января 2018 года







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