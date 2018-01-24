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В Орловской области зарегистрирован и лабораторно подтвержден первый случай гриппа

По данным Роспотребнадзора, это штамм А Н3N2, так называемый гонконгский грипп, который циркулировал в Орловской области в прошлом году.

Подтвержденный случай гриппа обнаружен у непривитого ребенка. Течение болезни - не тяжелое, но потребовало госпитализации. Так как вакцинация давно завершена, сегодня защититься от гриппа можно только с помощью мер неспецифической профилактики.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы рекомендуем воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей. При невозможности исключить походы в такие учреждения, организации рекомендуем пользоваться масками для профилактики заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Рекомендуем соблюдение правил личной гигиены: частое мытье рук, особенно после возвращения с улицы, а также перед приготовлением и приемом пищи».
Особенную осторожность нужно соблюдать людям, относящимся к группам риска. Это дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Первые симптомы гриппа: высокая температура, ломота во всем теле и стремительное развитие болезни. Особая рекомендация – не заниматься самолечением, а вызывать на дом врача или скорую помощь.


Елена Литинская
24 января 2018 года

 


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