Новости версия для печати В Орловской области зарегистрирован и лабораторно подтвержден первый случай гриппа По данным Роспотребнадзора, это штамм А Н3N2, так называемый гонконгский грипп, который циркулировал в Орловской области в прошлом году.



Подтвержденный случай гриппа обнаружен у непривитого ребенка. Течение болезни - не тяжелое, но потребовало госпитализации. Так как вакцинация давно завершена, сегодня защититься от гриппа можно только с помощью мер неспецифической профилактики.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы рекомендуем воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей. При невозможности исключить походы в такие учреждения, организации рекомендуем пользоваться масками для профилактики заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Рекомендуем соблюдение правил личной гигиены: частое мытье рук, особенно после возвращения с улицы, а также перед приготовлением и приемом пищи». Особенную осторожность нужно соблюдать людям, относящимся к группам риска. Это дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Первые симптомы гриппа: высокая температура, ломота во всем теле и стремительное развитие болезни. Особая рекомендация – не заниматься самолечением, а вызывать на дом врача или скорую помощь.





Елена Литинская

24 января 2018 года







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