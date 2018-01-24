Новости версия для печати В деревне Нижнее Муханово открыли многофункциональную спортивную площадку Объект открыли на базе Жерновецкой средней общеобразовательной школы.



Красную ленточку перерезал глава региона Андрей Клычков.



Спортивный объект был построен по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Площадка стала уже четвертой в районе. Площадь нового спортивного объекта - 989 квадратных метров.



В рамках программы на строительство площадки было выделено около 3 млн рублей, из них из областного бюджета поступили порядка 2 млн рублей, остальные средства - из федерального и районного бюджетов.



В 2018 году планируется строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Муравль Троснянского района, сообщает информационный портал Орловской области.



Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро

24 января 2018 года







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