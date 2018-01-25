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Орловские приставы – на связи

Если вы столкнулись с вымогательством, злоупотреблением должностными полномочиями, подлогом или халатностью должностных лиц управления, то звоните по телефону доверия УФССП РФ по Орловской области - 8 (4862) 72-52-83.

В службу судебных приставов может обратиться каждый. Сообщения принимаются круглосуточно.