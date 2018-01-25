Сегодня – День российского студенчества

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четверг
25.01.2018
9:46:42
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Сегодня – День российского студенчества25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании московского университета. С тех пор Татьянин день считается днем рождения российского студенчества, а сама святая Татьяна – покровительницей тех, кто живет от сессии до сессии.
«Мученики науки» отмечают праздник широко и весело. Сегодня лучшие студенты института культуры отправятся на прием к ректору – за поздравлениями.
В орловском Городском центре культуры к Татьяниному дню подготовили концерт.
Ну, а завершить вечер все студенты и все Татьяны смогут в драмтеатре: с 25 по 31 января при покупке билетов второй – в подарок. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо предъявить паспорт или студенческий билет.
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