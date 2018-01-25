Новости версия для печати Сегодня – День российского студенчества 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании московского университета. С тех пор Татьянин день считается днем рождения российского студенчества, а сама святая Татьяна – покровительницей тех, кто живет от сессии до сессии.



«Мученики науки» отмечают праздник широко и весело. Сегодня лучшие студенты института культуры отправятся на прием к ректору – за поздравлениями. В орловском Городском центре культуры к Татьяниному дню подготовили концерт. Ну, а завершить вечер все студенты и все Татьяны смогут в драмтеатре: с 25 по 31 января при покупке билетов второй – в подарок. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо предъявить паспорт или студенческий билет.





Татьяна Дьяконова

25 января 2018 года







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