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Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Орловцев приглашают сразу на несколько творческих встреч, посвященных Владимиру Высоцкому. Программа, подготовленная сотрудниками библиотеки им Бунина, начнется в 15 часов.



Кроме того, там откроется книжная выставка «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…», в нее вошли поэтические сборники Высоцкого, книги, рассказывающие о его кинематографической карьере, о биографии.



А в 18:30 можно будет услышать стихи и песни Высоцкого в исполнении профессиональный актеров театра «Свободное пространство». Песни прозвучат в исполнении актеров театра Нонны Исаевой, Юлии Григорьевой, Виктории Саленковой, Ольги Чибисовой, Максима Громова, Юрия Мартюшина, Николая Рожкова.



Попасть на вечер памяти Высоцкого могут зрители, которые приобретут билет на спектакль «Капитанская дочка». Отдельно билеты на проект «Добрый вечер, зритель!» не продаются, сообщает пресс-служба театра.