Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

|
четверг
25.01.2018
9:47:02
|
|
Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира ВысоцкогоОбладатель самого узнаваемого голоса в стране был всенародным кумиром, он запомнился современникам и песнями, и яркими ролями в театре и кино.
Орловцев приглашают сразу на несколько творческих встреч, посвященных Владимиру Высоцкому. Программа, подготовленная сотрудниками библиотеки им Бунина, начнется в 15 часов.
Кроме того, там откроется книжная выставка «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…», в нее вошли поэтические сборники Высоцкого, книги, рассказывающие о его кинематографической карьере, о биографии.
А в 18:30 можно будет услышать стихи и песни Высоцкого в исполнении профессиональный актеров театра «Свободное пространство». Песни прозвучат в исполнении актеров театра Нонны Исаевой, Юлии Григорьевой, Виктории Саленковой, Ольги Чибисовой, Максима Громова, Юрия Мартюшина, Николая Рожкова.
Попасть на вечер памяти Высоцкого могут зрители, которые приобретут билет на спектакль «Капитанская дочка». Отдельно билеты на проект «Добрый вечер, зритель!» не продаются, сообщает пресс-служба театра.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта