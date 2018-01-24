Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Грипп пришел на Орловщину. Первый случай официально подтвердили в Роспотребнадзоре. - Мяч в копилку детского спорта. Сегодня в Троснянском районе была открыта новая спортплощадка. - Изуверу – реальный срок. Следователи передали в суд уголовное дело на орловца, избивавшего пятилетнюю дочь. - Трое спасенных людей и кот. Сегодня тушили пожар в многоквартирном доме в поселке Зареченский. - Пушистая благотворительность. «Собаки-обнимаки» помогли провести акцию добра.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

24 января 2018 года







На главную страницу





