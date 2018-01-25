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Поздравление Правительства Орловской области с Днем российского студенчества

Уважаемые студенты!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

«Ничто так не освобождает человека, как знание», - писал наш выдающийся земляк Иван Сергеевич Тургенев. Сегодня, получая образование, вы безгранично расширяете горизонты души, постигаете целые миры прекрасного и неизведанного. Обеспечиваете перспективы для реализации своего потенциала, воплощения самых заветных желаний.

Учебные заведения области помогают не только приобрести профессиональные навыки, которые станут залогом жизненного успеха, но и сформировать гражданскую позицию, основанную на безграничной любви к Отечеству, трудолюбии и целеустремленности.

Сегодня в вузах и ссузах региона наука сопряжена с творчеством, ежедневная упорная работа - с полетом фантазии и радостью открытий.

Правительство области прикладывает все усилия для того, чтобы орловская молодежь обладала правом выбора, могла найти обширное применение своим способностям на малой родине, планировать, не бояться амбициозных начинаний.

Дорогие друзья! Президентом РФ В. В. Путиным поставлены серьезные задачи по стимулированию рождаемости, поддержке семьи, социальной сферы, развитию экономики. Уверены, благодаря опыту старшего поколения, вашим молодым силам и свежему взгляду все они будут решены.

Крепкого вам здоровья, надежных друзей, мудрых наставников, успеха и вдохновения!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ