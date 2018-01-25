Двое ливенских жителей, забившие приятеля до смерти, проведут в колонии строгого режима 9 и 8 с половиной лет

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четверг
25.01.2018
21:56:02
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Двое ливенских жителей, забившие приятеля до смерти, проведут в колонии строгого режима 9 и 8 с половиной летТакой приговор мужчинам суд вынес по статье 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области:
«Следствием и судом установлено, что 08 января 2017 года осужденные вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт, во время которого злоумышленники нанесли множественные удары в область туловища потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия»
Ливенские следователи отмечают способ, которым один из фигурантов попытался избавиться от трупа: он почти полностью сжег тело убитого в печке.
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