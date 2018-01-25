Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один человек погиб.



24 января в половине девятого утра водитель, управляя автомобилем «Рено Флюенс», двигался по автодороге Орел-Тамбов и в районе 87 километра не справился с управлением

и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля - женщина 1950 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.





24 января в 20:10 минут водитель 1986г.р., управляя автомобилем «Вольво FH 420», двигаясь по автодороге Ливны-Долгое совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.





Орловское Информбюро

25 января 2018 года







На главную страницу





