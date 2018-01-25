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В Орле прошло несколько мероприятий, посвященных Владимиру Высоцкому

Сегодня, 25 января, известному российскому барду исполнилось бы 80 лет.

Книжная выставка открылась в Городском центре культуры. Ее можно посетить до конца этой недели. Как рассказала заведующая библиотекой Галина Войнова, на выставке представлены книги о жизни и творчестве поэта, воспоминания друзей, артистов, фотографии, стихи, песни. Есть на выставке раздел «Высоцкий о войне», представленный стихами «Братские могилы», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю».

Еще одно мероприятие прошло в библиотечно–информационном центре им. Вадима Ерёмина. Оно называлось «Он не допел, не досказал всего…». Регулярно в центре проходят встречи, посвященные выдающимся деятелям культуры. В этот раз разговор был о Владимире Высоцком, звучали его стихи и песни. Впереди еще не одно мероприятие, посвященное барду.

Как рассказала заведующая отделом обслуживания читателей Наталья Данилина, запланирован ряд мероприятий для школьников Северного района, во время которых подрастающему поколению расскажут об этом замечательном поэте и артисте.

А сегодня все поклонники Владимира Семеновича могут посетить посвященный ему творческий вечер. Приглашает театр «Свободное пространство». Начало в 18:30.


Анастасия Гуськова
25 января 2018 года

 


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